زلزال قوي يضرب جزرا في المحيط الهادئ

ضرب زلزال قوي جزر كرمادك في المحيط الهادي، اليوم الخميس.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الهزة الأرضية بلغت قوته 6.4 درجة.

​ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار في المنطقة التي ضربها الزلازل.

وأضافت الهيئة أن الزلزال القوي وقع على بعد 159 كيلومترا جنوب غربي جزيرة راؤول.