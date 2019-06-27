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زلزال قوي يضرب جزرا في المحيط الهادئ

الخميس 27/يونيو/2019 - 02:21 م
زلزال قوي يضرب جزرا في المحيط الهادئ
زلزال - أرشيفية
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وكالات
 
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ضرب زلزال قوي جزر كرمادك في المحيط الهادي، اليوم الخميس.

 

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الهزة الأرضية بلغت قوته 6.4 درجة.

 

​ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار في المنطقة التي ضربها الزلازل.

 

وأضافت الهيئة أن الزلزال القوي وقع على بعد 159 كيلومترا جنوب غربي جزيرة راؤول.

 

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المزيد عن: هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية زلزال المحيط الهادئ
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