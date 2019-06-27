زلزال قوي يضرب جزرا في المحيط الهادئ
الخميس 27/يونيو/2019 - 02:21 م
وكالات
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ضرب زلزال قوي جزر كرمادك في المحيط الهادي، اليوم الخميس.
وقالت هيئة المسح
الجيولوجي الأمريكية أن الهزة الأرضية بلغت قوته 6.4 درجة.
ولم ترد تقارير
فورية عن وقوع أضرار في المنطقة التي ضربها الزلازل.
وأضافت الهيئة
أن الزلزال القوي وقع على بعد 159 كيلومترا جنوب غربي جزيرة راؤول.
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