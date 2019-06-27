الاتحاد يحسم قرار ضم النجم الأرجنتيني

أعلن المدرب التشيلي لويس سييرا مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تراجعه عن التعاقد مع الأرجنتيني إيميليانو فيتشو؛ وذلك بعد أن أقنعته الإدارة برئاسة أنمار الحائلي بتدني مستوى اللاعب عن المستوى المطلوب.

وقررت ادارة الاتحاد الاستماع لرأي الجماهير التي حذرت النادي من فكرة ضم اللاعب الأرجنتيني الذي يجيد اللعب في مركز صناعة اللعب نظرًا لفشل جميع تجاربه الاحترافية، بالإضافة إلى خروجه من حسابات مدرب نادي سانتوس البرازيلي خورخي سامباولي.





والجدير بالذكر أن سييرا كان قد درب فيتشو 3 مرات مع أندية كولو كولو التشيلي، وشباب الأهلي.