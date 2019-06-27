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لافتة إنسانية لعمرو دياب في إحدى حفلاته الغنائية (صورة)

الخميس 27/يونيو/2019 - 02:18 م
لافتة إنسانية لعمرو دياب في إحدى حفلاته الغنائية (صورة)
عمرو دياب
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نور طلعت
 
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تداول رواد مواقع السوشيال ميديا، صورة للهضبة عمرو دياب، أثناء إحيائه إحدى حفلاته الغنائية، مشيدين بتواضعه الشديد، حيث في الصورة منحني ليلقي التحية علي فتاة من ذوي الإحتياجات الخاصة، وتظهر علي ملامح وجهها السعادة الشديدة.

على صعيد فني، يستعد "الهضبة" لإحياء حفل غنائي ضخم باليونان وذلك يوم 25 من يوليو المقبل، ويقدم من خلاله باقة من أجمل أغانيه التي يعشقها الجمهور العربي والأجنبي.

يذكر أن دياب، قدم مؤخرا مجموعة حفلات ناجحة بالسعودية، حيث حملت شعار"كامل العدد" ومن المتوقع أن يحيا خلال الفترة المقبة حفلات اخري بالسعودية بناء علي طلب الشعب السعودي.

لافتة إنسانية لعمرو دياب في إحدى حفلاته الغنائية (صورة)
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