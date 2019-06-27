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رئيس الأركان السوداني: لن نفرط في أمن واستقرار البلاد

الخميس 27/يونيو/2019 - 02:15 م
رئيس الأركان السوداني: لن نفرط في أمن واستقرار البلاد
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المزيد عن: رئيس الاركان السوداني السودان استقرار البلاد
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