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إستنفار أمني كبير وتواصل تمشيط محيط وحدة مكافحة الإرهاب بالقرجاني

الخميس 27/يونيو/2019 - 02:10 م
إستنفار أمني كبير وتواصل تمشيط محيط وحدة مكافحة الإرهاب بالقرجاني
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مروى الجلاصي
 
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تمّ تطويق الطريق المؤدي لمقر الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب التابعة للإدارة العامة للمصالح المختصة بالقرجاني، وتجري حاليا عمليات تمشيط وتفتيش واسعة ودقيقة لمحيط ادارة الشرطة العدلية، والحديقة المجاورة والمسبح ومركز الاسعاف الطبي.

كما تشهد المنطقة استنفارا أمنيا لمختلف الوحدات والأسلاك، بعد توافد سيارات الإسعاف إلى المكان وذلك بعد التفجير الإرهابي الذي جدّ اليوم الخميس 27 جوان 2019، في مأوى الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب وأسفر عن إصابة 4 أمنيين.

وتجدر الإشارة، إلى أنه قبل التفجير بالقرجاني، وقع تفجير إنتحاري أمام سيارة تابعة للشرطة البلدية بباب بحر، وتحديدا في نهج شارل ديغول وسط العاصمة، مسفرا عن استشهاد أحد أعوان الشرطة البلديّة متأثّرا بإصابته بعد نقله إلى متشفى شارل نيكول، إضافة إلى إصابة عدد من الأمنيين والمدنيين.
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