إستنفار أمني كبير وتواصل تمشيط محيط وحدة مكافحة الإرهاب بالقرجاني

تمّ تطويق الطريق المؤدي لمقر الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب التابعة للإدارة العامة للمصالح المختصة بالقرجاني، وتجري حاليا عمليات تمشيط وتفتيش واسعة ودقيقة لمحيط ادارة الشرطة العدلية، والحديقة المجاورة والمسبح ومركز الاسعاف الطبي.





كما تشهد المنطقة استنفارا أمنيا لمختلف الوحدات والأسلاك، بعد توافد سيارات الإسعاف إلى المكان وذلك بعد التفجير الإرهابي الذي جدّ اليوم الخميس 27 جوان 2019، في مأوى الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب وأسفر عن إصابة 4 أمنيين.



