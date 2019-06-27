رسميًا.. تسليم أرض محطة رفع الصرف الصحي في بهناي بالمنوفية (صور)

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كشفت رئاسة مركز ومدينة الباجور بمحافظة المنوفية، قبل قليل، عن تسليم محطة رفع الصرف الصحي بقرية بهناي بعد سنوات من انتظار تلك اللحظة من الأهالي، وذلك بحضور صفوت معوض نائب رئيس المدينة لشؤون القرى، وتحت رعاية رئيس المدينة محمود المرسي.



وأكد «معوض» أن الشركة المنفذة (مصنع الطائرات) قد تسلمت الأرض وذلك في حضور مندوب الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والمكتب الفني للمقاولات ومندوب مديرية المساحة بشبين الكوم.