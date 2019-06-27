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قبول دفعة جديدة بمدارس التمريض في قنا.. ممنوع تقديم الذكور

الخميس 27/يونيو/2019 - 02:12 م
قبول دفعة جديدة بمدارس التمريض في قنا.. ممنوع تقديم الذكور
المحافظ
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بسام عبدالحميد
 
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أعلن اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة الحديثة (اللغة الإنجليزية) للعام الدراسي 2018 2019، للالتحاق بمدارس التمريض المطورة نظام الخمس سنوات التابعة للمحافظة وذلك للبنات فقط.

وأشار "الهجان" إلى أنه يوجد عدد 7 مدارس تمريض تابعة لمديرية الصحة بالمحافظة موزعة علي مراكز قنا وقوص ودشنا والوقف ونجع حمادي وفرشوط وأبو تشت وأنه تقرر أن يكون الحد الأدنى للالتحاق بتلك المدارس 240 درجة، بالإضافة إلى ضرورة اجتياز الطالبة المتقدمة الاختبارات الخاصة باللغة والكشف الطبي والنفسي والمخدرات بالإضافة إلى الاختبارات المتعلقة بالشكل والهيئة.

وأضاف "الهجان" أنه سيتم فتح باب التقديم خلال الفترة من 1 7 2019 وتستمر حتي 15 7 2019 مؤكدا علي ضرورة توافر الشروط المعلن عنها من قبل مديرية الصحة للمتقدمين مشيرا الي ان الاوراق المطلوبة للالتحاق هي (شهادة الميلاد الاصل وعدد 2 صورة لها – اصل الشهادة الاعدادية وعدد 2 صورة لها – صورة من الشهادة الابتدائية لعام 2016 ومستخرج رسمي لها – عدد 10 صورة شخصية).

جدير بالذكر أن ذلك يعد العام الثاني على التوالي ليتم استبعاد الطلاب الذكور من طلاب الشهادة الإعدادية، من الالتحاق بمدارس التمريض.
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