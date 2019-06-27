قدامى المحاربون اللبنانيون يغلقون الطريق السريع احتجاجًا على ضريبة التقاعد

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أحرق المئات من المحاربين القدامى الإطارات وأغلقوا الطرق السريعة في لبنان اليوم الخميس احتجاجًا على ضريبة التقاعد وخفض الفوائد في ميزانية 2019 التي تهدف إلى خفض العجز في البلاد.



ويناقش البرلمان مسودة الميزانية التي وافق عليها مجلس الوزراء الشهر الماضي. ويهدف إلى خفض العجز إلى 7.6 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي من 11.5 ٪ في العام الماضي، حيث يحذر القادة اللبنانيون من أن البلاد تواجه أزمة مالية إذا لم يكن هناك إصلاح.



ويُذكر أن الدين العام في لبنان هو 150 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، من بين أكبر الديون في العالم. وتتعرض الموارد المالية الحكومية للضغط بسبب القطاع العام المتضخم، وارتفاع تكاليف خدمة الديون والإعانات المقدمة للسلطة.



وأثارت المخاوف من تخفيض أجور ومعاشات القطاع العام احتجاجات حيث تم وضع الميزانية في وقت سابق من هذا العام، وحذفت المسودة التي أقرها مجلس الوزراء خفض الأجور المؤقت المقترح للقطاع العام.



ونتيجةً لذلك فإن قدامى المحاربين في الجيش يعترضون على الخطط التي ستؤثر عليهم في مشروع الموازنة، بما في ذلك خفض معاشاتهم بنسبة 3٪ للمساعدة في دعم الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية، وضريبة التقاعد وتجميد التقاعد المبكر.



ولوح قدامى المحاربين بأعلام لبنانية وحملوا صورًا للجنود الذين لقوا حتفهم في الخدمة، وستتأثر أسرهم أيضًا.



وقال عباس عمار، الرقيب الأول الذي تقاعد عام 2001: "لقد دفعتنا الطبقة السياسية إلى هذا. لقد حافظنا طوال حياتنا على أمن بلدنا. هذه هي حقوقنا التي حصلنا عليها ".



وقال وزير الدفاع إلياس بو صعب إن المشرعين سيجدون حلولًا للأحكام التي تثير قلق المتقاعدين من الجيش. وقال "إغلاق الطرق لا يفيد مطالب (المتظاهرين) ويضر المواطن.

وتشمل الخطوات الرئيسية لخفض العجز زيادة في الضريبة المدفوعة على الفائدة، وضريبة الاستيراد وخطة حكومية لإصدار سندات الخزينة منخفضة الفائدة لخفض تكاليف خدمة الديون.



وقال محافظ البنك المركزي لرويترز هذا الأسبوع إنه يدعم جهود الحكومة لخفض هذه التكاليف، ولكن لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق بشأن كيفية ذلك. وقال إن المناقشات ستعقد بمجرد الموافقة على الميزانية.





