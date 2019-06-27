قيادات الكهرباء يشهدون تخريج 10 متدربين من غينيا









شهد، صباح اليوم الخميس، الدكتور محمد موسى عمران وكيل أول الوزارة للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات والمهندس على محمد عبد الفتاح وكيل أول الوزارة رئيس قطاع مكتب الوزير والمهندس ايهاب إسماعيل نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وعدد من قيادات القطاع إحتفالية تخريج عدد 10 متدربين من دولة غينيا الشقيقة فى برنامج تدريبي تحت عنوان " تكنولوجيات الطاقة المتجددة "خلال الفترة من 16 إلى 27 يونيو الجارى.





وأشاد عمران فى تصريحات له، في بداية الإحتفالية بالعلاقات المصرية الغينية المتميزة منذ قديم الأزل فضلاً عن العلاقات القوية التى تربط بين سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية والسيد الرئيس ألفا كوندى رئيس جمهورية غينيا مؤكداص على رغبتهما فى دعم وتعزيز هذه العلاقات وتقويتها.









وأضاف "عمران" أن هذا الرنامج يأتي ضمن عدد من البرامج التدريبية الجارى تنفيذها فى إطار مشروع التعاون مع الدول الأفريقية الذى يتبناه القطاع ويتم تنفيذه لبناء القدرات البشرية بهذه الدول فى مجالات الكهرباء فى مصر سواء من خلال البرامج التدريبية أو بإيفاد الخبراء المصريين لهذه الدول فى مختلف مجالات الطاقة وذلك لتبادل المعرفة حول كافة مجالات الكهرباء من طاقات متجددة ، طاقة تقليدية ، إنتاج ونقل وتوزيع بالإضافة إلى المجالات المالية والإدارية.









كما أكد ان قطاع الكهرباء يستمر فى تقديم الدورات التدريبية للدول الإفريقية الشقيقة لتحقيق المنفعة لكافة الأطراف.





وأوضح المهندس على عبد الفتاح وكيل أول الوزارة رئيس قطاع مكتب الوزير ، أن قطاع الكهرباء المصري يمتلك أكثر من 20 مركز تدريبي ، وأبدى استعداد القطاع لتقديم الدعم الفني لدولة غينيا على وجه الخصوص وللدول الأفريقة بصفة عامة ، وكذلك تلبية احتياجات الجانب الغينى وفقاً لمتطلبات قطاع الكهرباء على أرض بلاده ، مؤكداً على دعم الحكومة المصرية لدولة غينيا فى جميع المجالات ومنها مجال الكهرباء، وأن كافة إمكانيات قطاع الكهرباء المصرى متاحة لخدمة قطاع الكهرباء فى غينيا.





وأعرب عبد الفتاح عن أمله فى قيام المتدربين بنقل المعرفة والمهارات التى اكتسبوها من البرامج التدريبية مع زملائهم لتحقيق الاستفادة القصوى وتحسين الوضع الحالى لقطاع الكهرباء فى بلادهم.





وأكد ايهاب إسماعيل نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة عن رغبته فى دعم أواصر التعاون بين الدول الأفريقية كافةً لتحقيق الأهداف المرجوة موضحاً أن قطاع الكهرباء يستمر فى تقديم الدورات التدريبية، والدعم الفنى وإيفاد الخبراء للدول الإفريقية الشقيقة لتحقيق المنفعة لكافة الأطراف.





هذا وقد تضمن البرنامج التدريبي التعرف على التكنولوجيات المختلفة للطاقة المتجددة من طاقة رياح وطاقة شمسية ، وشبكات ذكية ، الكتلة الحيوية ، السيارات الكهربائية ، وقد تخلل البرنامج عدد من الزيارات الميدانية لمواقع مشروعات الكهرباء، كما تم زيارة عدد من المواقع السياحية على أرض مصر



