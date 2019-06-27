بلومبرج: "هواوى" تعاونت فى مشاريع بحثية مع الجيش الصينى





عمل موظفو شركة هواوى، على ما لا يقل عن 10 مشاريع بحثية مع أفراد القوات المسلحة الصينية على مدار العقد الماضي، حسبما أفادت وكالة بلومبرج اليوم الخميس، وهو امر قالت الشركة الصينية، إنها ليست على علم بها.

ووفقاً للوكالة الأمريكية، تعاونت شركة هواوى، مع أعضاء من أجهزة مختلفة من "جيش التحرير الشعبي الصيني" في مشاريع تغطي الذكاء الاصطناعي للاتصالات اللاسلكية.





وقال جو كيلي المتحدث بإسم هواوي لوكالة رويترز :"إن هواوي ليست على علم بأن موظفيها ينشرون أوراق بحثية بصفتهم الشخصية"، مضيفًا أن الشركة ليس لديها أي تعاون أو بحث أو شراكات مع مؤسسات تابعة لجيش التحرير الشعبى الصينى.





"كما أكد أن شركة هواوى تقوم فقط بتطوير وإنتاج منتجات الاتصالات التي تتوافق مع المعايير المدنية في جميع أنحاء العالم، ولا تخصص منتجات البحث والتطوير للجيش."





وتعرضت شركة هواوى للرقابة المستمرة لأكثر من عام، بقيادة مزاعم الولايات المتحدة بأن "الأبواب الخلفية" في أجهزة التوجيه والمحولات وغيرها من المعدات قد تسمح للصين بالتجسس على الاتصالات الأمريكية.



