"تخطي أزمة عمرو وردة" الأبرز.. مكاسب مصر من الفوز على الكونغو

حقق المنتخب الوطني، الفوز على الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد، أمس الأربعاء، في إطار مواجهات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بكأس أمم إفريقيا المقامة على الأراضي المصرية، وحصدت مصر من ذلك الفوز على عدد من المكاسب كان أخرها عودة اللاعب "عمرو وردة" إلى المنتخب مرة أخرى بعد قرار استبعاده.

وصلنا لمرمى الخصم مرتين أو ثلاثة

تحدث هاني رمزي المدرب المساعد في جهاز منتخب مصر، عن فوز الفراعنة على الكونغو الديمقراطية في المباراة التي أقميت أمس الأربعاء.

وذكر رمزي خلال تصريحات لفضائية "تايم سبورت": أن أهم مكاسب المباراة أننا فقدنا نصف الملعب في أوقات كثيرة من مباراة الكونغو الديمقراطية، ودائمًا نقول إن اللاعبين الأفارقة لو تركنا لهم المساحات يستغلونها".

وتابع: "الأمر الإيجابي في المباراة أننا وصلنا إلى مرمى الخصم مرتين أو ثلاثة وأحرزنا هدفين، وهذه سمة الفرق الكبيرة".

الإنجازات الشخصية للفريق

ويضاف لقائمة فوز المنتخب، إضافة أرقام مميزة على المستوى الفردي والإنجازات الشخصية للاعبي "الفراعنة".

المحمدي يستعيد ذاكرة التهديف في كأس أفريقيا

بالأمس سجل أحمد المحمدي، لاعب أستون فيلا الإنجليزي هدف المنتخب المصري الأول في مرمى الكونغو، ليصبح رصيده هدفان خلال تاريخ مشاركاته بكأس الأمم الأفريقية.

محمد صلاح على بعد هدفين من وصيف الهدافين

كما نجح محمد صلاح، نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي في الوصول إلى الهدف الدولي رقم 40 مع المنتخب المصري بعد تسجيله الهدف الثاني لـ"الفراعنة" في مواجهة الكونغو.

وبذلك أصبح محمد صلاح ثالث أكثر اللاعبين المصريين تسجيلًا للأهداف الدولية، بعد الثنائي حسام حسن، نحم الأهلي والزمالك السابق برصيد 69 هدفًا في المركز الأول، فيما يأتي حسن الشاذلي، نجم الترسانة السابق في المركز الثاني برصيد 42 هدفًا.

عودة عمرو وردة للمنتخب

كما كان لفوز منتخب مصر على الكونغو، أثر في عودة اللاعب عمرو وردة لمعسكر الفراعنة مرة أخرى، بعدما صدر قرارًا باستبعاده، على خلفية فضيحة التحرش الجنسي، وتوسط له نجوم المنتخب.

وبالأمس أعلن زياد وردة، شقيق اللاعب عمرو وردة، عودة أخيه للمنتخب مرة أخرى، وكتب خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الحمد لله رب العالمين أخي عمرو وردة رجع المنتخب المصري وفي المعسكر الأن وسوف يكمل مشواره إن شاء الله في البطولة الأفريقية علشان جنبوا ربنا سبحانه وتعالى والناس اللي بتحبه وبتسانده".