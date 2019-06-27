الثقافي الصيني يطلق مسابقة "مصر تتغنى باللغة الصينية"





واستعرض المستشار الثقافي السيد شي يوه وين مراحل تطور المسابقة، حيث كان طلاب اللغة الصينية من مختلف الجامعات المصرية ومعاهد كونفشيوس يشتركون في "كأس السفير الصيني" للأغنية الصينية، ومنذ 2017، تم تطوير المسابقة وصارت من دورتين، وخلال الدورتين السابقتين لوحظ زيادة أعداد المشتركين وزيادة صعوبة الأغاني الصينية المختارة، مع ارتفاع مستوى الأداء، مما أظهر الدور الذى نقدمه من دعم تعليمي وتدريبي.







المسابقة هذا العام بها العديد من المميزات، فمن ناحية التنظيم نجد أن المركز الثقافى الصيني بالقاهرة كجهة منظمة وقناة النيل الثقافية المصرية كشريك قديم، إضافة إلى العديد من الجهات الراعية مما سيضيف قوة جديدة للمسابقة.





كما تم توسعة الفئة العمرية للمشاركين لتشمل من سن 15 إلى 60 سنة، لأي مصري أو يعيش فى مصر بين هذه الفئة العمرية ولغته الصينية ليست لغته الأم يمكنه الاشتراك.





إضافة إلى ذلك فإن طريقة وأدوات التسجيل الإلكترونية للمشاركين أصبحت أكثر تنوعًا ويسرًا، سواء من خلال صفحة الفيسبوك أو التسجيل منفردًا أو من خلال المؤسسة التابع لها.





وأوضح أيضا السيد شي يوه وين تفاصيل المسابقة و جدولها الزمنى و الجوائز و طرق الدعم .





ومن ناحيته أشاد الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس صندوق التنمية بوزارة الثقافة المصرية إلى أن المنصة الجديدة للتبادل الثقافي بين البلدين التي يبنيها المركز الثقافي الصيني بالقاهرة بإقامة مسابقة الأغنية الصينية "مصر تتغنى"، مما يقرب المسافة بين البلدين وذلك بمعايشة الطلاب وأفراد المجتمع المصري للثقافة الصينية .





فمثل هذه المعايشة بمثابة نبراس يضيء طريق الحضارة بين البلدين وتعمق الصداقة بين الشعبين.





وأعرب أنه لشرف عظيم أن أشارك في تنظيم هذا الحدث والمساهمة في تعزيز التبادلات الثقافية بين البلدين وتعميق الصداقة بين الشعبين لأجيال.





وأخيرًا استعرض مدير شركة بكين لتكنولوجيا الشبكات طريقة التسجيل، وقام أبرز ممثلي مسابقة "مصر تتغنى" شاو تشاو وفنغ جينغ لين بمصاحبة مشاركين الدورة المسابقة لتقديم عرض غنائي حاز على اعجاب و تصفيق جميع الحضور.





حضر المؤتمر الاستاذة فاطمة عبد القادر مدير عام بقناة النيل الثقافة ومدير العمليات بشركة طيران سيتشوان بالقاهرة هوانغ يوبينغ وممثلين آخرين للجهات الراعية وممثلين عن وسائل الإعلام الصينية و المصرية وغيرهم من محبي و متابعي الثقافة و الاغاني الصينية.

عقد المركز الثقافي الصيني مؤتمرًا صحفيًا لإعلان مسابقة الأغنية الصينية "مصر تتغنى"2019 بمقره في الهرم، وذلك بحضور اللجنة المنظمة للمسابقة والمستشار الثقافي لسفارة الصين لدى مصر ومدير المركز الثقافي الصيني بالقاهرة السيد شي يوه وين ملقيًا كلمة وموضحًا تفاصيل المسابقة.