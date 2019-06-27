خوفا من عمليات إرهابية أخرى.. إخلاء سجن المرناقية والمحكمة الإبتدائية بتونس

بقرار من وكيل الجمهورية، وقع





وبحسب ما أفادت به 'موزاييك'، فإن الإخلاء يأتي تحسّبا من وقوع عمليات إرهابية، على غرار ما حصل في شارع شارل ديقول ومقر الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالقرجاني.





ويجدر التذكير، بأن كهلا قد عمد اليوم، إلى تفجير نفسه أمام سيارة تابعة للشرطة البلدية بباب بحر، وتحديدا في نهج شارل ديغول وسط العاصمة.





وأصيب المواطنون بحالة من الهلع والفزع، قبل أن يتمّ إخلاء المكان وتنقلت الوحدات الأمنية وسيارات الإسعاف على عين المكان.





وأعلنت الداخلية في بلاغ لها، عن إصابة عوني أمن و 03 مدنيين إثر هذا التفجير.





وفي بلاغ ثان أصدرته الداخلية، تمّ الإعلان عن تفجير ثان بالقرجاني، وجاء بالبلاغ التالي:





"تُعلم وزارة الداخلية اليوم الخميس 27 جوان 2019 أنه على الساعة 11.00 صباحا أقدم شخص على تفجير نفسه قبالة الباب الخلفي لإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني.





وأسفرت العملية عن أربع إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف أعوان الأمن، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج."

منذ قليل، إخلاء مقر المحكمة الإبتدائية بتونس العاصمة من المحامين والزوار، كما تقرر إخلاء السجن المدني بالمرناقية من المحامين والزوار أيضا.