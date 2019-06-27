توقعات بتصدر الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين قائمة أعمال قمة العشرين

يبدأ قادة عالميون بمن فيهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جين بينج، في التوافد إلى مدينة أوساكا اليابانية اليوم الخميس للمشاركة في أعمال قمة مجموعة العشرين، وسط توقعات بأن تسيطر الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتوترات مع إيران، على أعمال القمة.





وتفُتتح القمة رسميا غدا الجمعة في المدينة الواقعة غرب اليابان وتستمر أعمالها على مدار يومين.





وسيُعقد الاجتماع المرتقب بين ترمب وشي ، والذي من المرجح أن يجذب الكثير من الانتباه في القمة التي تجمع ممثلي الاقتصادات الكبرى، يوم السبت.



