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الكويت تدين الهجوم الإرهابي في مصر

الخميس 27/يونيو/2019 - 01:11 م
الكويت تدين الهجوم الإرهابي في مصر
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ترجمة - منة الشريف
 
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أدان امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح اليوم الخميس الهجوم الارهابي الذي استهدف شمال سيناء في مصر.

حيث أعرب الأمير في برقية تعزية أرسلت إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن إدانته الشديدة لهذا العمل الشنيع، قائلًا إن هذا العمل الإرهابي كان انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية وتصعيدًا خطيرًا يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وذكر بيان لوزارة الداخلية المصرية يوم الأربعاء أن سبعة من رجال الشرطة المصرية على الأقل، بينهم ضابط، قتلوا في هجوم إرهابي على عدة نقاط تفتيش في مدينة العريش بشمال سيناء.
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