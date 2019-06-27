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"الإنتاج الحربي" تحذر من إعلانات الوظائف الكاذبة

الخميس 27/يونيو/2019 - 01:00 م
الإنتاج الحربي تحذر من إعلانات الوظائف الكاذبة
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كريم وزيري
 
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وجهت وزارة الإنتاج الحربي، بضرورة توخي الحذر من المواقع الإلكترونية والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تقوم بنشر أخبار ومعلومات كاذبة حول الوزارة ووحداتها وشركاتها التابعة.

وأكدت الوزارة، أن الإعلان عن الوظائف الشاغرة بالوزارة وقطاعاتها ووحداتها التابعة وكذا كافة الأخبار والمعلومات التي تخص الإنتاج الحربي لا تتم إلا من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة والصفحات الرسمية الخاصة بالوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي وهي الجهات المنوط بها نشر الأخبار والمعلومات والوظائف وكل ما يخص الإنتاج الحربي.

وحذرت "الإنتاج الحربي"، مَن يخالف ذلك باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الحاسمة والواجبة ضده وبما يحفظ حقوق الإنتاج الحربي.
"الإنتاج الحربي" تحذر من إعلانات الوظائف الكاذبة
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