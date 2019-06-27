حريق هائل بالقرب من مصنع للأسلحة في اليونان
الخميس 27/يونيو/2019 - 01:07 م
ترجمة منار طارق
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يكافح رجال الإطفاء لاحتواء حريق هائل بالقرب من مصنع للأسلحة على بعد حوالي 50 كيلومترا من أثينا، حيث أجبر الحريق على إخلاء مخيم صغير للاجئين لكنه لا يهدد المنازل.
تقول خدمة الإطفاء انه تساعد ثلاث مروحيات أكثر من 40 من رجال الإطفاء يستخدمون 19 محرك إطفاء وناقلات مياه بالقرب من بلدة لافريو، جنوب شرق العاصمة، حيث تلهب الرياح القوية النيران عبر الغطاء النباتي المنخفض.
لا يهدد الحريق الذي نشب اليوم الخميس مصنع الأسلحة مباشرة، وتم نقل حوالي 50 لاجئًا من مخيمهم القريب كإجراء وقائي.
تقول خدمة الإطفاء انه تساعد ثلاث مروحيات أكثر من 40 من رجال الإطفاء يستخدمون 19 محرك إطفاء وناقلات مياه بالقرب من بلدة لافريو، جنوب شرق العاصمة، حيث تلهب الرياح القوية النيران عبر الغطاء النباتي المنخفض.
لا يهدد الحريق الذي نشب اليوم الخميس مصنع الأسلحة مباشرة، وتم نقل حوالي 50 لاجئًا من مخيمهم القريب كإجراء وقائي.
وكان هناك حريق هائل آخر في جزيرة إيفيا تحت السيطرة الجزئية يوم الخميس.
تنتشر حرائق الغابات بشكل كبير خلال فصل الصيف الحار في اليونان. في العام الماضي، توفي 101 شخص بعد أن اجتاحت النيران أحد المنتجعات الساحلية شرق أثينا.
تنتشر حرائق الغابات بشكل كبير خلال فصل الصيف الحار في اليونان. في العام الماضي، توفي 101 شخص بعد أن اجتاحت النيران أحد المنتجعات الساحلية شرق أثينا.
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