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غلق 3 مطاعم وإعدام أغذية فاسدة في المنصوة

الخميس 27/يونيو/2019 - 01:05 م
غلق 3 مطاعم وإعدام أغذية فاسدة في المنصوة
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محمد كشك
 
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أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن ادارة مراقبة الأغذية قامت بإعدام 270 كيلو جرام أغذية مختلفة لوجود تغير في الخواص الطبيعية، وأوصت الجهات المختصة بغلقها لوجود خطر داهم على الصحة العامة وعدم وجود ترخيص ونقص إشتراطات صحية وعدم وجود شهادات صحية، كما تم سحب عينات وإرسالها للمعمل، وتحرير 3 محاضر جنح صحية بشأن المخالفات،والمطاعم الثلاثة تقع بالمشاية السفلية بالمنصورة.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية إلى أن قيام فرق مراقبة الأغذية بتكثيف الرقابة والمرور على المنشآت الغذائية بالمنصورة يأتي في إطار مراقبة مدى سلامة وجودة السلع المعروضة.

وأضاف مكي أن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية يشدد دائما على استمرار الحملات التفتيشية على منافذ الأغذية ومحلات بيع وتداول وتقديم الأطعمة والسلع لمتابعة جودة المعروضات والتأكد من مراعاتها شروط التداول والبيع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة على الفور تجاه المخالفين.
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