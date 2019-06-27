أول فيديو للتفجير الانتحاري بشارع الحبيب بورقيبة في تونس
الخميس 27/يونيو/2019 - 01:00 م
وكالات
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أفادت وسائل إعلام تونسية، الخميس، بوقوع تفجيرين انتحاريين في وسط العاصمة، مخلفين قتلى وجرحى.
وذكرت مصادر أن التفجير الانتحاري الأول
استهدف سيارة شرطة في شارع الحبيب بورقيبة، الذي يضم عددا من المؤسسات، ويتميز باكتظاظه،
فيما أشارت مصادر أخرى إلى أن الحادث وقع على بعد 100 متر من السفارة الفرنسية.
وقال شهود إن دوي انفجار ضخم تردد في المنطقة،
فيما ذكرت الداخلية التونسية أن رجلي أمن وثلاثة مدنيين أصيبوا، في التفجير.
في المقابل، كشفت مصادر محلية إصابة 4 أشخاص
ومقتل آخرين، لم يحدد عددهم بعد، في الانفجار الأول.
أما الانفجار الثاني فاستهدف وحدة مكافحة الإرهاب في الشارع الرئيسي بالعاصمة تونس. ولم يعرف بعد ما إذا كان التفجير الثاني خلف خسائر بشرية.
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