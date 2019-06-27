الولايات المتحدة والصين تتفقان على هدنة مؤقتة في النزاع التجاري

ذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست نقلا عن مصادر اليوم الخميس أن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على هدنة مؤقتة في نزاعهما التجاري قبيل اجتماع رئيسي البلدين خلال قمة مجموعة العشرين في مطلع الأسبوع المقبل.







