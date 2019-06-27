الولايات المتحدة والصين تتفقان على هدنة مؤقتة في النزاع التجاري
الخميس 27/يونيو/2019 - 12:57 م
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ذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست نقلا عن مصادر اليوم الخميس أن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على هدنة مؤقتة في نزاعهما التجاري قبيل اجتماع رئيسي البلدين خلال قمة مجموعة العشرين في مطلع الأسبوع المقبل.
وقالت الصحيفة إن تفاصيل الاتفاق، الذي يعلق الجولة القادمة من فرض رسوم جمركية أمريكية على سلع صينية إضافية قيمتها 300 مليار دولار، يجري صياغتها في صورة بيانات صحفية وستصدر بصيغة بيانات صحفية منسقة وليس على هيئة بيان مشترك.
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