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برشلونة يلجأ لطريقة للتعاقد مع نيمار .. تعرف عليه

الخميس 27/يونيو/2019 - 12:58 م
برشلونة يلجأ لطريقة للتعاقد مع نيمار .. تعرف عليه
نيمار
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ريهام عبد المحسن
 
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كشفت تقارير صحفية بريطانية إسبانية أن ​برشلونة​ سيكون قادراً على إعادة نجمه السابق البرازيلي ​نيمار​ دا سيلفا في حالة واحدة حتى مع نجاحه في ضم الفرنسي ​انطوان جريزمان​ نجم أتلتيكو مدريد مقابل 120 مليون يورو.

وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية بأن الحصول على خدمات نيمار الذي سيكلف خزينة برشلونة 200 مليون يورو سيكون عن طريق الاستغناء عن الفرنسي عثمان ديمبيلي بالإضافة إلى زميله البرازيلي ​فيليب كوتينيو​ من أجل تمويل الصفقة.

كما أكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن برشلونة قدم عرضاً لباريس سان جيرمان لاعادة نيمار مقابل 100 مليون يورو بالإضافة إلى فيليب كوتينيو.
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المزيد عن: نيمار برشلونة باريس سان جيرمان
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