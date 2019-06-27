تفجير القرجاني: أربع إصابات في صفوف أعوان الأمن

أعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم الخميس 27 جوان 2019، عن أنه على الساعة 11.00 صباحا أقدم شخص على تفجير نفسه قبالة الباب الخلفي لإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني.





وقد أسفرت العملية عن أربع إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف أعوان الأمن، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.





ويذكر بأنه التفجير الإرهابي الثاني اليوم بالعاصمة التونسية، حيث عمد كهل إلى تفجير نفسه أمام سيارة تابعة للشرطة البلدية بباب بحر، وتحديدا في نهج شارل ديغول وسط العاصمة.