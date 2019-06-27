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السيسي يعقد جلسة مباحثات مع رئيس وزراء اليابان

الخميس 27/يونيو/2019 - 12:58 م
السيسي يعقد جلسة مباحثات مع رئيس وزراء اليابان
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هدى عبدالرازق
 
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أعلن السفير بسام راضي، أن ن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد مباحثات قمة موسعة من رئيس وزراء اليابان بمدينة أوساكا اليابانبة، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وأعرب السيسي، عن اعتزاز مصر بالعلاقات الوثيقة التي تربطها باليابان.
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