السيسي يعقد جلسة مباحثات مع رئيس وزراء اليابان

أعلن السفير بسام راضي، أن ن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد مباحثات قمة موسعة من رئيس وزراء اليابان بمدينة أوساكا اليابانبة، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.



