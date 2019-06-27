الصين تحث الولايات المتحدة على إلغاء العقوبات المفروضة على "هواوي"

Advertisements

قال متحدث باسم وزارة التجارة اليوم الخميس إن على الولايات المتحدة أن تلغي على الفور العقوبات المفروضة على شركة "هواوي" الصينية لصناعة معدات الاتصالات قبل أيام من اجتماع زعماء البلدين لإجراء محادثات بشأن التجارة.



وقال المتحدث "قاو فنغ": "أن الصين تعارض إساءة استخدام الولايات المتحدة لضوابط التصدير وتحث الولايات المتحدة على العودة إلى مسار التعاون".



وقال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم الأربعاء إن التوصل إلى اتفاق تجاري مع الرئيس الصيني "شي جين بينغ" كان ممكنًا في نهاية هذا الأسبوع عندما يجتمعان في قمة قادة مجموعة العشرين (G20) في اليابان، لكنه كان مستعدًا لفرض رسوم جمركية على جميع الواردات الصينية تقريبًا، إذا استمر الخلاف.



وضعت الولايات المتحدة أكبر مُصنّع لمعدات الاتصالات في العالم وثاني أكبر مُصنِّع للهواتف الذكية في قائمة التصدير السوداء، مستشهدةً بقضايا الأمن القومي، وتمنع الموردين الأمريكيين من البيع إليها دون موافقة خاصة.



وأضاف "قاو" عندما سئل عما إذا كان من المتوقع أن يتوصل الجانبان إلى اتفاق بشأن التدابير التي تواجه شركة "هواوي": "نحث الولايات المتحدة على إلغاء العقوبات فورا على الشركات الصينية بما في ذلك "هواوي" للدفع من أجل التنمية الصحية والمستقرة في العلاقات الصينية الأمريكية".



وأشار "قاو" إلى أن "شي" أبلغ ترامب خلال مكالمة هاتفية الأسبوع الماضي - وهي لفتة أعادت الأمل في التوصل إلى صفقة - أنه يأمل في أن تتمكن الولايات المتحدة من التعامل مع الشركات الصينية بنزاهة.



أعلنت وزارة التجارة الأمريكية الأسبوع الماضي أنها ستضيف العديد من الشركات الصينية، ومعهد مملوك للحكومة يشارك في الحوسبة الفائقة مع التطبيقات العسكرية، إلى "قائمة كيانات" الأمن القومي التي تمنعها من شراء قطع الغيار والمكونات الأمريكية دون موافقة الحكومة.



وقال قاو إن الصين ستفكر في وضع الشركات الأجنبية على قائمة تصفها بأنها "غير موثوق بها" إذا تبنت إجراءات تمييزية ضد الكيانات الصينية، وأضرت بصناعاتها وتهدد أمنها القومي.



وقالت وزارة التجارة في 31 مايو إنها تعمل على "قائمة الكيانات الغير موثوق بها" بعد أن فرضت الولايات المتحدة تعريفة إضافية على 200 مليار دولار من البضائع الصينية بما فيهم "هواوي"إلى القائمة السوداء للصادرات الأمريكية.



من المقرر أن يجتمع ترامب مع شي لإجراء محادثات في أوساكا في الساعة يوم السبت.