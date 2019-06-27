تعرف على سبب فشل تعاقد ليفربول مع يورينتي
الخميس 27/يونيو/2019 - 12:56 م
ريهام عبد المحسن
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كشف ليفربول جوليو يورينتي عم ماركوس يورنتي المنتقل حديثاً إلى أتلتيكو مدريد عن سبب فشل انضمام اللاعب إلى ليفربول في الميركاتو الصيفي الحالي.
وقال جوليو يورنتي في تصريحات صحفية : " ليفربول كان من الممكن أن يوقع مع ماركوس إلا أنه كان لديه أولويات أخرى في السوق.
واختتم جوليو تصريحاته قائلاً : "أجريت اتصالات مع عدد من الأندية وليفربول كان واحدا منها، لكن الريدز لم يبدوا أي اهتمام، وحده أتلتيكو مدريد اتخذ أقوى خطوة وأقنعنا".
يذكر أن يورينتي انضم إلى أتلتيكو مدريد بعد موسم خاض فيه 12 مرة فقط مع ريال مدريد في الدوري الإسباني.
وقال جوليو يورنتي في تصريحات صحفية : " ليفربول كان من الممكن أن يوقع مع ماركوس إلا أنه كان لديه أولويات أخرى في السوق.
واختتم جوليو تصريحاته قائلاً : "أجريت اتصالات مع عدد من الأندية وليفربول كان واحدا منها، لكن الريدز لم يبدوا أي اهتمام، وحده أتلتيكو مدريد اتخذ أقوى خطوة وأقنعنا".
يذكر أن يورينتي انضم إلى أتلتيكو مدريد بعد موسم خاض فيه 12 مرة فقط مع ريال مدريد في الدوري الإسباني.
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