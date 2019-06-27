ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تعرف على سبب فشل تعاقد ليفربول مع يورينتي

الخميس 27/يونيو/2019 - 12:56 م
تعرف على سبب فشل تعاقد ليفربول مع يورينتي
يورينتي
Advertisements
طباعة
ريهام عبد المحسن
 
Advertisements
كشف ​ليفربول​ جوليو يورينتي عم ​ماركوس يورنتي​ المنتقل حديثاً إلى أتلتيكو مدريد عن سبب فشل انضمام اللاعب إلى ليفربول في الميركاتو الصيفي الحالي. 

وقال جوليو يورنتي في تصريحات صحفية : " ليفربول كان من الممكن أن يوقع مع ماركوس إلا أنه كان لديه أولويات أخرى في السوق.

واختتم جوليو تصريحاته قائلاً : "أجريت اتصالات مع عدد من الأندية وليفربول كان واحدا منها، لكن الريدز لم يبدوا أي اهتمام، وحده أتلتيكو مدريد اتخذ أقوى خطوة وأقنعنا".

يذكر أن يورينتي انضم إلى ​أتلتيكو مدريد​ بعد موسم خاض فيه 12 مرة فقط مع ريال مدريد في ​الدوري الإسباني​.
Advertisements
المزيد عن: ماركوس يورنتي ليفربول صفقات ليفربول ريال مدريد اتليتكو مدريد
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك ما هو المنتخب العربي المرشح للوصول لنهائي أمم إفريقيا ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
مدغشقر
-
x
16:30
-
بوروندي
الجزائر
-
x
19:00
-
السنعال
كينيا
-
x
22:00
-
تنزانيا
بطولة كوبا أمريكا 2019
البرازيل
-
x
02:30
-
باراجواي