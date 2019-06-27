تعرف على سبب فشل تعاقد ليفربول مع يورينتي



وقال جوليو يورنتي في تصريحات صحفية : " ليفربول كان من الممكن أن يوقع مع ماركوس إلا أنه كان لديه أولويات أخرى في السوق.



واختتم جوليو تصريحاته قائلاً : "أجريت اتصالات مع عدد من الأندية وليفربول كان واحدا منها، لكن الريدز لم يبدوا أي اهتمام، وحده أتلتيكو مدريد اتخذ أقوى خطوة وأقنعنا".



يذكر أن يورينتي انضم إلى ​أتلتيكو مدريد​ بعد موسم خاض فيه 12 مرة فقط مع ريال مدريد في ​الدوري الإسباني​.

كشف ​ليفربول​ جوليو يورينتي عم ​ماركوس يورنتي​ المنتقل حديثاً إلى أتلتيكو مدريد عن سبب فشل انضمام اللاعب إلى ليفربول في الميركاتو الصيفي الحالي.