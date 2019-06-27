إصابة زوجة وابن محلل سياسي كبير في انفجار دمشق

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ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية انه انفجرت قنبلة في سيارة بدمشق، مما أسفر عن إصابة امرأة وابنها. واوضحت جماعات النشطاء ان الضحايا هم زوجة وابن محلل سياسي موال للحكومة.



لم تحدد سانا الاثنين، ولا مدى خطورة اصابتهما في الانفجار الذي وقع صباح اليوم الخميس. لكن اعلنت وسائل الإعلام المعارضة والمرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا، ان الضحايا كانوا زوجة وابن المحلل طالب إبراهيم، الذي لم يكن في السيارة وقت الانفجار.



وأكد شخص أجاب على هاتف إبراهيم في دمشق ذلك، دون إعطاء مزيد من التفاصيل. ولم تعلن أي جماعة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم. وقد انخفضت الهجمات في العاصمة السورية بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، بعد أن استولت القوات الحكومية على ضواحي دمشق التي يسيطر عليها المتمردون.

