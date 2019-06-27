البابا تواضروس يشارك في سيمينار كنائس حدائق القبة (صور)
الخميس 27/يونيو/2019 - 12:54 م
ماريان ناجى
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نظم قطاع كنائس حدائق القبة والوايلي ومنشية الصدر، مؤتمر العقيدة الأول، بدءًا من أول أمس الاثنين، بمشاركة شباب وخدام القطاع إلى جانب عدد من الآباء الكهنة وتناول المؤتمر بالدراسة كتاب "تجسد الكلمة" للقديس أثناسيوس الرسولي.
ومن المنتظر أن يلقي قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية و بطريرك الكرازة المرقسية المحاضرة الختامية للمؤتمر، بينما يلقي محاضرات على مدار أيام المؤتمر الثلاثة من أحبار الكنيسة إلى جانب نيافة الانبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع القبة المنظم للمؤتمر، أصحاب النيافة: الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة والأنبا كاراس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى والأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية.
كما حاضر في المؤتمر الدكتور جوزيف موريس فلتس أستاذ علم الآباء وهو مترجم كتاب "تجسد الكلمة" من اليونانية إلى العربية.
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