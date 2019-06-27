نجم ريال مدريد يقترب من تشيلسي قبل نهاية الشهر
الخميس 27/يونيو/2019 - 12:53 م
ريهام عبد المحسن
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أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن تشيلسي الإنجليزي لديه فرصة 5 أيام فقط من أجل حسم صفقة ماتيو كوفاسيتش نجم ريال مدريد قبل بدء تطبيق عقوبة منع التعاقدات عليه في الثلاثين من يونيو الجاري.
وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى أن الفيفا عاقب البلوز بمنعه من التعاقدات لفترتي سوق انتقالات بسبب التعاقد مع قاصرين وتبدأ العقوبة يوم الأحد المقبل.
وكشفت الصحيفة الإسبانية بأنه تم الإتفاق بين الناديين على انتقال كوفاسيتش مقابل 50 مليون يورو لكنه مازال هناك بعض التفاصيل في الصفقة مما أثار الشكوك حول ابرامها.
وذكرت الصحيفة الإسبانية بأنه من المتوقع أن يتسلم فرانك لامبارد نجم الفريق السابق مهام تدريب الفريق وأنه حصل على الضوء الأخضر لضم اللاعب.
وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى أن الفيفا عاقب البلوز بمنعه من التعاقدات لفترتي سوق انتقالات بسبب التعاقد مع قاصرين وتبدأ العقوبة يوم الأحد المقبل.
وكشفت الصحيفة الإسبانية بأنه تم الإتفاق بين الناديين على انتقال كوفاسيتش مقابل 50 مليون يورو لكنه مازال هناك بعض التفاصيل في الصفقة مما أثار الشكوك حول ابرامها.
وذكرت الصحيفة الإسبانية بأنه من المتوقع أن يتسلم فرانك لامبارد نجم الفريق السابق مهام تدريب الفريق وأنه حصل على الضوء الأخضر لضم اللاعب.
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