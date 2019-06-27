تقارب يجمع الإصلاح وميليشيا الحوثي بالتزامن مع أي انتصارات للشرعية اليمنية





يزداد تقارب حزب التجمع اليمني للإصلاح، وميليشيا الحوثي الإنقلابية، بالتزامن مع أي إنتصارات نوعية يحققها التحالف العربي عبر القوات العسكرية الجنوبية المنتشرة في جبهات الساحل الغربي والضالع وغرب تعز.





وتنشط العمليات الإرهابية للأذراع العسكرية الموالية لحزب الإصلاح ممثلة بـ"داعش والقاعدة" عقب تحرير أي محافظة أو منطقة من مسلحي ميليشيا الحوثي الإنقلابية، في حين تظل غائبة تلك العمليات الإرهابية خلال عمليات خلال سيطرة الميليشيات.





ويؤكد مراقبون أن هناك العديد من الشواهد التي تؤكد على عمق التنسيق بين الإصلاح والحوثي، والذي بدأ مع إنقلاب الميليشيات الحوثية على حليفها الرئيس السابق علي عبدالله صالح، الذي قتلته مطلع ديسمبر 2017م.





ويشير المراقبون إلى أن من بين تلك الشواهد عمليات تبادل الأسرى والإفراج غير المشروط عن المعتقلين المنتمين لحزب الإصلاح وتحديداً الجناح الموالي للدوحة، في حين لازالت قيادات حزبية معتدلة في معتقلات الميليشيات لرفضها التنسيق مع قطر ضد التحالف العربي.





ومثلت شحنات الأسلحة التي تم ضبطها في الحواجز الأمنية التابعة لقوات اللواء 35 مدرع جنوب تعز، أكبر دليل على عملية التنسيق بين الميليشيات والإصلاح، حيث تؤكد التحقيقات الأولية أن هذه الشحنات إنطلقت من معسكرات الإصلاح في طريقها إلى الميليشيات التي تحاصر تعز من الجهتين الشمالية الشرقية والغربية.





كما تمثل الآلة الإعلامية للإصلاح أكبر مساند للميليشيات الإنقلابية، وتتجسد هذه المساندة خلال الترويج للمعلومات المضللة التي يطلقها إعلام الميليشيات بشأن وقوع عمليات عسكرية خاطئة للتحالف في المناطق المدنية.





ويعتبر ترويج أبواق الإصلاح المقيمة في تركيا وقطر لحادثة إستهداف المستشفى العام وسوق السمك في الحديدة، أكبر دليل على التنسيق بين الجانبين، حيث سارعت أبواق الإصلاح إلى تحميل التحالف العربي قبل أن تعلن الميليشيات أي معلومات عن الحادثة.





ويرى المراقبون أن التعاون بين الحوثيين والإصلاح زاد عقب طرد قطر من التحالف العربي وتعميق علاقتها مع إيران، لافتين إلى أن التنسيق الأمني والعسكري بين الإصلاح والحوثي هو إنعكاس لعمق هذه العلاقات.



