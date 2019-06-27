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كأس العالم للأصاغر للكرة الطائرة 2019.. تونس بالمجموعة الأولى ومصر بالثالثة

الخميس 27/يونيو/2019 - 11:34 ص
كأس العالم للأصاغر للكرة الطائرة 2019.. تونس بالمجموعة الأولى ومصر بالثالثة
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مروى الجلاصي
 
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أسفرت عملية سحب قرعة مجموعات كأس العالم للأصاغر للكرة الطائرة 2019، التي أجريت مساء أمس الأربعاء بالضاحية الشمالية قمرت، عن النتائج التالية :

المجموعة الأولى : تونس والبرازيل وكوبا وتايوان وبيلاروسيا
المجموعة الثانية : إيران وج.تشيكيا وإيطاليا وكولمبيا وبلغاريا
المجموعة الثالثة : اليابان ومصر والأرجنتين وألمانيا والمكسيك
المجموعة الرابعة : روسيا وجنوب إفريقيا والولايات المتحدة ونيجيريا والدومينيك

ويذكر بأن تونس ستحتضن كأس العالم للأصاغر للكرة الطائرة 2019، من 21 إلى 30 أوت المقبل، و ستكون المباراة الإفتتاحية يوم 21 أوت بين المنتخبين التونسي والكوبي في قاعة رادس.
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