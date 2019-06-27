كأس العالم للأصاغر للكرة الطائرة 2019.. تونس بالمجموعة الأولى ومصر بالثالثة

أسفرت عملية سحب قرعة مجموعات كأس العالم للأصاغر للكرة الطائرة 2019، التي أجريت مساء أمس الأربعاء بالضاحية الشمالية قمرت، عن النتائج التالية :





المجموعة الأولى : تونس والبرازيل وكوبا وتايوان وبيلاروسيا

المجموعة الثانية : إيران وج.تشيكيا وإيطاليا وكولمبيا وبلغاريا

المجموعة الثالثة : اليابان ومصر والأرجنتين وألمانيا والمكسيك

المجموعة الرابعة : روسيا وجنوب إفريقيا والولايات المتحدة ونيجيريا والدومينيك



