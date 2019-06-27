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عاجل.. الإفراج عن 413 سجينا بموجب عفو رئاسي

الخميس 27/يونيو/2019 - 11:36 ص
عاجل.. الإفراج عن 413 سجينا بموجب عفو رئاسي
أرشيفية
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هبة عبد الحفيظ
 
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واصل قطاع السجون عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (170) نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم وإنتهت أعمالها إلى الإفراج عن (243) نزيلًا إفراجًا شرطيًا.

ويأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.
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