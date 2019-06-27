انطلاق معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT مطلع ديسمبر المقبل

أعلنت شركة تريدفيرز إنترناشيونال المنظمة لمعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT الحدث السنوي الأهم في قطاع التكنولوجيا بمصر والشرق الأوسط وإفريقيا، عن موعد إقامة الدورة الثالثة والعشرين في الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، تحت شعار "The Digital Experience".





ويتمتع المعرض بمكانة إقليمية ودولية مرموقة كونه مصدر الإلهام الأكبر للمهتمين بقطاع التكنولوجيا والاتصالات على مدار أكثر من 20 عاما منذ إطلاقه لأول مرة عام 1996، وقد حظي Cairo ICT باهتمام ورعاية شخصية من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الذي أسبغ رعايته على المعرض خلال آخر 5 دورات، وافتتح فعالياته بنفسه 4 مرات متتالية، وأطلق من خلاله عدة مبادرات محلية وإقليمية لدعم خطط واستراتيجيات التحول الرقمي في مصر ودول الشرق الأوسط وإفريقيا.





وتنطلق النسخة الثالثة والعشرون من Cairo ICT لتؤكد تحول المعرض إلى منصة عالمية تجذب اهتمام جميع الراغبين في تطوير أعمالهم وعرض أحدث ما توصلوا إليه من خدمات وحلول وتطبيقات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.





كما تشهد دورة هذا العام إقامة المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا النقل "Trans MEA 2018" والذي يتطرق لعدة موضوعات متعلقة بتطوير البنية التحتية للمواصلات والطرق بشكل رقمي، اعتمادا على الذكاء الاصطناعي الذي يدعم فكرة مخاطبة الآلات بعضها البعض دون تدخل من البشر.





وتتميز دورة 2019 أيضا بإقامة المعرض والمؤتمر الدولي للتعليمLEARN-TECH MEA الذي يتناول سبل تطوير منظومة التعليم اعتمادا على الحلول التكنولوجية المتطورة، مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، بجانب التطرق لأساليب إتاحة التعلم الإلكتروني بتكلفة مناسبة، واستعراض أحدث تقنيات المالتي ميديا المستخدمة في مجال التعليم.





ويستضيف Cairo ICT 2019 الدورة السادسة لمعرض ومؤتمر التكنولوجيا المالية والشمول الرقمي "PAFIX" بمشاركة موسعة لمجموعة من البنوك الحكومية والعالمية الرائدة، لاستعراض حلولهم البنكية المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات.





وتتضمن نسخة العام الحالى أيضا، الدورة الخامسة لمعرض ومؤتمر "الأمن والسلامة الدوليDSS - " والذى يعقد بحضور نخبة من الخبراء بالمجال الأمني لمناقشة سبل تعزيز دور التكنولوجيا في منظومة التأمين الشخصي وتأمين المنشآت.





بالإضافة إلى جميع الفعاليات الضخمة السابقة، أثبت Cairo ICT موقعه كمنصة غنية بالفعاليات، حيث ينعقد أيضا هذا العام خلال فعاليات المعرض الدورة الخامسة لمؤتمر المدن والمجتمعات الذكية Intelli-Cities، الذي يستعرض أحدث الحلول التكنولوجية التي يتم تطبيقها داخل المجتمعات العمرانية والمنازل.





وفي إطار دوره كمنصة عالمية وملتقى شامل لجميع العاملين والمهتمين بالقطاع، وانطلاقا من مهمته التاريخية في تسهيل دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق المحلية عبر تنظيم فعاليات وجلسات نقاشية للتوصل إلى فهم دقيق للسوق واحتياجاته، وفتح آفاق أوسع أمام المبدعين، يستمر معرض كايرو اي سي تي في دورته الجديدة لعام 2019 في دعم الابداع والابتكار من خلال "ملتقى الابتكارInnovation Arena" الذي يقام في نسخته الرابعة، وهي الساحة المخصصة لشباب المبدعين ورواد الأعمال لاستعراض مشروعاتهم المبتكرة.





حيث قد شهدت دورة العام الماضي إطلاق الرئيس السيسي عدة مبادرات، من بينها "مبادرة أفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية"، والتي تولت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفيذها بالتعاون مع جهات الدولة المعنية بهدف تنمية قدرات وتأهيل 10 آلاف شاب مصري وأفريقي في مجال تطوير الألعاب والتطبيقات الرقمية باستخدام أحدث التقنيات، وتحفيز تأسيس 100 شركة ناشئة مصرية وأفريقية في هذا المجال.





جدير بالذكر أن Cairo ICT استفاد من سنوات خبرته الطويلة في القطاع وأصبح منصة غنية بالفعاليات الرائدة التي يتفرد بها، وهي الفعاليات التي ميزته عن أي معرض اتصالات آخر في المنطقة، حيث شهدت الدورة الماضية للمرة الأولى تدشين "قمة الحكومات للتحول الرقمي" (Dot-Gov MEA) والتي شارك بها عدة دول إفريقية مثل: إثيوبيا، أوغندا، زامبيا، كوت ديفوار، تنزانيا، غانا، نيجيريا، السنغال، وكينيا، وستنعقد الدورة الثانية من "قمة الحكومات للتحول الرقمي" (Dot-Gov MEA) خلال فعاليات Cairo ICT 2019.





ومع استمرار صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في النمو والتطور، يبرز Cairo ICT كأهم حدث سنوي متجدد ومتفاعل مع الابتكارات الجديدة، حيث يقدم تجربة عرض غير معتادة تستوعب أحدث التقنيات الجديدة ويعمل على ربط أطراف الصناعة وتمكين العارضين من النمو في مصر والمنطقة عبر تطوير شراكات تجارية وإيصال منتجاتهم لأكثر من مليون زائر اهتموا بالمعرض خلال دوراته الماضية.











