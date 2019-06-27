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أنباء عن "هدنة" تجارية صينية أمريكية وشيكة

الخميس 27/يونيو/2019 - 11:33 ص
أنباء عن هدنة تجارية صينية أمريكية وشيكة
أمريكا والصين
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وكالات
 
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ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" نقلاً عن مصادر، الخميس، أن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على هدنة مؤقتة في نزاعهما التجاري قبيل اجتماع رئيسي البلدين خلال قمة مجموعة العشرين في مطلع الأسبوع المقبل.

 

 وقالت الصحيفة إن تفاصيل الاتفاق، الذي يعلق الجولة المقبلة من فرض رسوم جمركية أمريكية على سلع صينية إضافية قيمتها 300 مليار دولار، يجري صياغتها في صورة بيانات صحفية وستصدر بصيغة بيانات صحفية منسقة وليس على هيئة بيان مشترك.

 

وقال الرئيس الأميركي، الأربعاء، إن "من الممكن قطعا" أن يخرج من اجتماع مع الرئيس الصيني شي جينبينغ باتفاق قد يثنيه عن تنفيذ تهديده لفرض رسوم جمركية على الصين.

 

ومن المتوقع أن يلتقي ترامب مع شي في قمة مجموعة العشرين في اليابان مطلع الأسبوع المقبل، حيث سيكون هذا أول لقاء مباشر بين الرئيسين منذ انهيار محادثات التجارة بين البلدين في مايو.

 

والولايات المتحدة والصين منخرطتان في توترات تجارية تبادلتا فيها فرض رسوم جمركية.

 

وكان ترامب قد هدد في السابق بفرض رسوم جمركية على واردات صينية إضافية بقيمة 300 مليار دولار، لكنه قال الأربعاء إنه يدرس فرض رسوم جمركية بنسبة 10 في المئة على سلع صينية، بدلا من 25 في المئة كما أشار في البداية.

 

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