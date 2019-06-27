رمز كأس العالم لكرة السلة يحلّ بتونس

حلّ رمز كأس العالم لكرة السلة يوم أمس الأربعاء 26 جوان 2019، بتونس في جولته العالمية قادما من مدينة اسطنبول التركية على، أن يحطّ الرّحال اليوم بالعاصمة الاأرجنتينية بيونس أيرس.





ويحمل رمز كأس العالم لكرة السلة، الذي يطلق عليه اسم "وورد كاب نايسميث تروفي" نسبة الى مبتكر هذه اللعبة الدكتور جيمس نايسميث، اسماء جميع المنتخبات بطلة العالم.





ويحرص الاتحاد الدولي لكرة السلة من خلال هذه الجولة، على مزيد الترويج للدورة القادمة لكاس العالم التي ستجمع لاول مرة 32 منتخبا من بينها تونس، والارتقاء بهذه المسابقة لتصبح من بين اهم التظاهرات الرياضية الخمس في العالم.





وقد عرض رمز كاس العالم أمس بقصر الرياضة بالمنزه، واليوم الخميس يعرض امام المسرح البلدي بالعاصمة حتى يتسنّى للمولعين بـ"لعبة العمالقة" التقاط صور تذكارية.





وقد تم تقديم رمز كاس العالم خلال ندوة صحفية عقدتها الجامعة التونسية لكرة السلة أمس باحد نزل ضفاف البحيرة، شكّلت فرصة ايضا لمدرب المنتخب التونسي ماريو بالما لتقديم البرنامج التحضيري، إستعدادا للمشاركة في مونديال الصين المقرر من 31 اوت الى 15 سبتمبر القادمين.