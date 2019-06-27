عاجل.. "المترو" تعلن تأخر تشغيل محطتي المرج الجديدة والقديمة غدا
الخميس 27/يونيو/2019 - 11:28 ص
كرستينا عياد
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أعلن أحمد عبدالهادي المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق أنه سيتم غداً الجمعة فقط تأخير بداية التشغيل من محطة المرج الجديدة والقديمة حتى الساعة الثامنة صباحاً بدلاً من الخامسة وربع صباحاً، على أن تكون أول محطة ركوب منذ بداية تشغيل القطارات فى هذه الفترة هى محطة عزبة النخل وهى المحطة الانتهائية للخط الأول فى هذه الفترة.
يأتى ذلك نظراً لإستكمال الأعمال بالشبكة الكهربائية لمشروع إزدواج المسافة بين محطتى المرج القديمة والجديدة الأمر الذي يتطلب فصل التيار الكهربائي فى هذة الفترة.
وأوضح عبدالهادي أن حركة القطارات ستعود إلى طبيعتها فى الإتجاهين من محطة حلوان إلى محطة المرج الجديدة فى تمام الساعة الثامنة صباحاً يوم الجمعة 28 يونيه ، وأن ذلك التأخير لن يؤثر على حركة مسير القطارات.
وناشد جميع الركاب الإلتزام فى هذه الفترة حتى يتم الإنتهاء من أعمال الشبكة الكهربائية.
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