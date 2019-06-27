شقيق عمرو وردة يعلن عودته مرة أخرى إلى معسكر المنتخب

علق شقيق المصري عمرو وردة ان اللاعب عاد الى معسكر المنتخب مرة أخرى وسيشارك في المبارايات القدامة في كأس الامم الافريقية.





نشر زياد وردة شقيق عمرو وردة عبر الحساب الشخصي عبر الاستوري "الانستجرام" : "رسميا: عمرو وردة رجع معسكر المنتخب المصري، وسوف يشارك في باقي المباريات والاكتفاء بعدم وجوده في ماتش الكونغو واستكمال البطولة من المنتخب القومي".



