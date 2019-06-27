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أستاذ اقتصاد: الشركات الألمانية تسعى أن تكون مصر قاعدة تنطلق منها لإفريقيا

الخميس 27/يونيو/2019 - 11:26 ص
أستاذ اقتصاد: الشركات الألمانية تسعى أن تكون مصر قاعدة تنطلق منها لإفريقيا
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هدى عبدالرازق
 
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قال كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد الدولي، إن العلاقات المصرية الألمانية في تطور مستمر، حيث أن الشركات الألمانية والتي تتمتع بتصنيف مرتفع ضمن أكبر شركات العالم، وخاصة في المجال الصناعي تسعى للتواجد في مصر.

وأشار "العمدة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أخبار مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، إلى أن الدولة لديها خطة لتوطين صناعة السيارات في مصر، وأعلنت عدد من شركات السيارات في ألمانيا رغبتها للتواجد في مصر، ومنهم شركة مرسيدس.

وأَضاف أن شركة "بي إم دبليو" للسيارات أعلنت عن رغبتها عن تنفيذ خط إنتاج في مصر، فالشركات الألمانية تسعى أن تكون مصر قاعدة إنتاج لها تنطلق منها للقارة الأفريقية، منوهًا بأن صناعة السيارات تعد صناعة جديدة على مصر.
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