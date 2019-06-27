إرتفاع جماعي لمؤشرات بورصة "الكويت "بمستهل جلسة أخر الأسبوع





ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود 6 قطاعات على رأسها العقار.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.37% رابحا 20.850 نقطة ليصل إلى مستوى 5823.04 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.44% رابحاً 28.020 نقطة ليصل إلى مستوى 6372.32 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.09% رابحاً 4.020 نقطة ليصل إلى مستوى 4744.31 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 85.8 مليون سهم بقيمة 22.3 مليون دينار كويتى عبر 4066 صفقة.

وارتفعت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 3.09%، أعقبه قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.37%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.95%، تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 0.78%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.48% ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.14%.

وجاء سهم "وربة كابيتال القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10%، تلاه شركة منازل القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 9.76%، ثم شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية بنسبة 8.43%، فيما تصدر سهم "أم القيوين للاستثمارات العامة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.52% ثم المصالح العقارية بنسبة 8.57%، ثم وربة للتأمين بنسبة 8.44%.



