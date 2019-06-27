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خروج مظاهرات لضباط الجيش اللبناني المتقاعدون في بيروت

الخميس 27/يونيو/2019 - 11:25 ص
خروج مظاهرات لضباط الجيش اللبناني المتقاعدون في بيروت
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ترجمة منار طارق
 
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نظم مئات اللبنانيين المتقاعدين من الجيش مظاهرة احتجاجية أغلقت الطرق الرئيسية المؤدية إلى بيروت بسبب تدابير الميزانية التقشفية التي تناقشها لجنة برلمانية.

وشهد الاحتجاج الذي استمر خمس ساعات، والذي بدأ فجر اليوم الخميس، إغلاق المداخل الشمالية والجنوبية والشرقية إلى بيروت. وتسببت المظاهرة في اختناقات مرورية كبيرة وتأخير في الوصول إلى المدينة.

يتعامل لبنان مع أزمة تلوح في الأفق حيث يصارع الاقتصاد الديون المرتفعة وارتفاع البطالة والبطء في النمو. وتهدف ميزانية الحكومة المشددة والإصلاحات الرئيسية إلى إطلاق مليارات الدولارات من المساعدات الخارجية التي تم التعهد بها. لكن اثارت التخفيضات المخطط لها موجة من السخط العام، وسط تسريبات بأن تدابير التقشف قد تستهدف المعاشات والأجور والخدمات والمزايا الاجتماعية.
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