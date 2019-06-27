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كاردي بي تدافع عن نفسها من هذه التهمة

الخميس 27/يونيو/2019 - 11:23 ص
كاردي بي تدافع عن نفسها من هذه التهمة
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الفجر الفني
 
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دفعت مغنية الراب الأميركية كاردي بي خلال جلسة داخل محكمة في نيويورك، ببراءتها من التهم الموجهة إليها على خلفية عراك في ملهى ليلي الصيف الماضي.

وقالت النجمة البالغة 26 عاما، أمام الحشد الذي أتى لحضور الجلسة في حي كوينز "غير مذنبة يا حضرة القاضي".

ويأتي مثولها أمام المحكمة بعد أيام على توجيه لجنة قضائية كبيرة اتهامات جديدة إليها في القضية. وتوصّف الوثائق القضائية الاتهامات الـ14 الموجهة إلى المغنية، واسمها الحقيقي بيلكاليس ألمانزار.

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