صحيفة: نائب رئيس المجلس العسكري السوداني يلتقي أمين عام حركة متمردة





ذكرت صحيفة الصيحة السودانية المقربة من قائد قوات الدعم السريع، أن نائب رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، توجه الخميس للعاصمة التشادية انجمينا للقاء الأمين العام لتحالف نداء السودان - أحد مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير، مني أركو مناوي.





وأعلن حميدتي، قائد "الدعم السريع"، أنه سيتم خلال يومين اطلاق سراح أسرى، عقب اتفاق مع مرتقب مع مناوي الذي يرأس حركة متمردة في دارفور كانت تقاتل نظام الرئيس المعزول عمر البشير قبل أن توقع معه اتفاق سلام في أبوجا بنجيريا.



