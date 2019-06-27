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مؤشر بورصة "البحرين" يربح 3.9 نقاط بمستهل التعاملات

الخميس 27/يونيو/2019 - 11:19 ص
مؤشر بورصة البحرين يربح 3.9 نقاط بمستهل التعاملات
بورصة البحرين
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نيفين سمير
 
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ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.27% رابحا 3.93 نقطة ليصل إلى مستوى 1464.55 نقطة، مدفوع بصعود قطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار.
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 2.9 مليون سهم، بقيمة قدرها 657 ألف دينار  بحرينى.
 
وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 11.92%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 6.04%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.65%.

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