أبرزها "السيسي يصل أوساكا اليابانية للمشاركة في قمة العشرين".. 4 أشياء حدثت وأنت نائم

شهدت الساحة العامة سواء المحلية أو العالمية، خلال الساعات القليلة الماضية، أحداث هامة سعيدة وحزينة أبرزها الرئيس السيسي يصل أوساكا اليابانية للمشاركة في قمة مجموعة الـ20، والرئيس الأفغاني يصل باكستان لبحث العلاقات والسلام مع طالبان.

السيسي يصل أوساكا اليابانية للمشاركة في قمة مجموعة الـ20

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، إلى مدينة أوساسكا باليابان للمشاركة في قمة مجموعة العشرين G20، والتي ستعقد بمدينة أوساكا.

وتأتى مشاركة الرئيس بقمة مجموعة العشرين تلبيةً لدعوة من رئيس الوزراء الياباني الذى تتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة، وذلك فى ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، إلى جانب العلاقات الوثيقة والمتنامية التى تربط بين مصر واليابان، وما تمثله مصر من ثقل على الصعيدين الإقليمى والدولى.

حريق هائل في السوق القديم بالعتبة

شب حريق هائل صباح اليوم، في السوق القديم بمنطقة العتبة، وتصاعد ألسنة اللهب بكثافة، ويتم حاليا حصر الخسائر الناتجة عن الحريق.

"ترامب" يدعو "مودي" إلى التراجع عن التعريفة الجمركية ضد واشنطن

فرضت الهند تعريفة على 28 منتجًا أمريكيًا، بما في ذلك التفاح واللوز، ولا تزال البلاد خاضعة للتعريفات الأمريكية على الصلب والألومنيوم.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تغريدة له على موقع "تويتر": "اتطلع إلى التحدث مع رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، حول الزيادة الأخيرة في التعريفات المرتفعة بالفعل ضد واشنطن".

الرئيس الأفغاني يصل باكستان لبحث العلاقات والسلام مع طالبان

وصل الرئيس الأفغاني في زيارته الأولى لباكستان، في محاولة لإقامة علاقة جديدة مع حكومة رئيس الوزراء عمران خان والتواصل مع إسلام أباد للمساعدة في جعل طالبان تتحدث عن السلام مع كابول.

وصل أشرف غني إلى إسلام أباد اليوم الخميس، في زيارة تستغرق يومين، ومن المقرر أن يلتقي خان والرئيس عارف ألفي على الفور. وتأتي الزيارة بعد أن حضر عشرات القادة السياسيين الأفغان مؤتمرا للسلام في باكستان الأسبوع الماضي لتمهيد الطريق لمزيد من الحوار الأفغاني.