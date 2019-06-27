مؤشر بورصة "دبي "يصعد 0.18% بالتعاملات الصباحية
الخميس 27/يونيو/2019 - 11:16 ص
نيفين سمير
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ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.18% رابحا 4.72 نقطة ليصل إلى مستوى 2627.32 نقطة.
وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 40.1 مليون سهم محققة ما قيمته 61.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 916 صفقة ل30 سهما، وارتفع 13 سهما، وانخفضت 10 أسهم، واستقرت 7 أسهم.
وارتفعت 4 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع السلع بنسبة 2.19%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.20%، تلاه قطاعى التأمين والبنوك بنسبة 0.18%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.69%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.51%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.01%.
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 8.96%، ثم سهم بنك دبى التجارى بنسبة 5.56%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 2.99%، ثم مصرف السلام البحرين بنسبة 2.10%.
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