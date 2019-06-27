بسبب "ولاعة".. احتراق سيارة في إحدى مناطق المملكة

وثق مواطن في مقطع فيديو متداول، الأضرار التي لحقت بسيارته من الداخل بعد انفجار “ولاعة” كانت موجودة بها، بسبب ارتفاع درجات الحرارة في المملكة.





وقال المواطن في الفيديو: “هذه سيارتي أول ما جيت أحسبها مغيمة ما أدري مين مغيمها، اليوم فتحت الباب لقيت الدرج منفجر من الولاعة”.





وأظهر الفيديو، احتراق السيارة من الداخل وتضررها بشكل بالغ؛ جراء انفجار الولاعة بسبب الحرارة الشديدة، التي تصل في بعض مناطق المملكة لـ50 درجة مئوية.



