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بكلمات رومانسية.. يوسف الخال يوجه رسالة لنيكول سابا

الخميس 27/يونيو/2019 - 10:04 ص
بكلمات رومانسية.. يوسف الخال يوجه رسالة لنيكول سابا
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الفجر الفني
 
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احتفل النجم اللبناني يوسف الخال بعيد ميلاد زوجته النجمة اللبنانية نيكول سابا، بكلمات راقية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


ونشر يوسف صورة جديدة له مع نيكول، أرفقها ببيت شعر يحمل في معانيه أجمل مشاعر الحبّ بكلمات رومانسية فكتب: "أضمُّها إلى جوفي نذوبُ كالشفاهِ في القُبلِ كيفَ السبيلُ إلى الرُشدِ و الوقتُ يعشقُ اللاعودة ندورُ خارجَ المَجرّة نسكُبُ الليلَ على النهار حتى يُثْمِلَنا الصحو سأقولُها شعراً هي لي.. أسكُنُها و أعتلي فراغَها".

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