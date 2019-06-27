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عاجل.. بيان لـ"التعليم" بشأن شكاوى نتائج امتحانات أولى ثانوي

الخميس 27/يونيو/2019 - 10:06 ص
عاجل.. بيان لـالتعليم بشأن شكاوى نتائج امتحانات أولى ثانوي
وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
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ريم محمود
 
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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، آلية تقديم أولياء الأمور والطلاب للشكاوى، الخاصة بنتائج امتحانات الفرصة الأولى للصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الثاني (دور مايو 2019)، في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ اليوم، بهدف تحقيق العدالة للطلاب الذين أدوا الامتحانات ورقياً وإلكترونيًا.

وقالت الوزارة، إنه بشأن التظلمات الخاصة بنتيجة الاختبارات الورقية ستكون كما هو معتاد في السنوات الماضية، حيث تبحث كل إدارة تعليمية الشكاوى مع موافاة الوزارة بنتائج الفحص، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفيما يتعلق بالشكاوى الخاصة بنتيجة الاختبارات الإلكترونية، أوضحت الوزارة أنه على كل إدارة تعليمية جمع الشكاوى وإعداد كشوف تتضمن بيانات الطالب والكود والمادة والتاريخ والموقف من تحرير محضر إثبات حالة في تاريخه من عدمه، وإرسالها عن طريق المديرية التعليمية إلى الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالوزارة لفحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وشددت الوزارة، أن تقديم الشكوى لا يعد مبرراً لعدم دخول امتحان الفرصة الثانية الإلزامية في يوليو 2019 وذلك من منطلق الحفاظ على مصلحة الطلاب في حالة عدم ثبوت الشكوي، وانطلاقاً من مبدأ تحقيق العدالة للطلاب الذين تضرروا من أي خلل تقني، والتحقق من ذلك من خلال الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

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المزيد عن: وزارة التعليم شكاوى تظلمات التعليم التربية والتعليم
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