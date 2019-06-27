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عقب مصرع سيدة.. البحث عن الثعبان القاتل في المنوفية (صور)

الخميس 27/يونيو/2019 - 09:59 ص
عقب مصرع سيدة.. البحث عن الثعبان القاتل في المنوفية (صور)
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أحمد الباهي
 
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شهدت قرية كفر الشيخ إبراهيم التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، مصرع سيدة لدغتها حية سامة، مما أثار حالة رعب بين سكان القرية الهادئة، وبعد وقوع الحادث وصلت اللجنة المشكلة لمكافحة الزواحف والحشرات الضارة إلى القرية وتحديدًا بمنطقة «حوض المرسي»، وهى المنطقة التى ظهر بها أحد الثعابين السامة وقتل السيدة.

واتخذت اللجنة كافة الإجراءات للقضاء على مثل هذه الزواحف السامة حفاظًا على أرواح المواطنين، حيث بحثت عن الثعبان القاتل، ووضعت البيض المسمم في العديد من الأماكن المتوقع تردد الثعابين عليها، وتشكلت اللجنة برئاسة نائب رئيس المدينة لشئون القرى، وعضوية مدير إدارة الأزمات، ومدير الإدارة الزراعية بقويسنا، ورئيس قسم المكافحة بمديرية الطب البيطري بالمنوفية، ورئيس قسم المكافحة بالإدارة البيطرية بقويسنا، ورئيس وحدة عرب الرمل.

كما تواجد مع اللجنة مفتش من إدارة أوقاف قويسنا، لتقديم واجب العزاء لأسرة المتوفية، وحثّ فضيلة الشيخ المواطنين على اتخاذ الحيطة والحذر أثناء الري، وضرورة ارتداء الحذاء الواقي.
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