حضري مافن الجبن للفطور
الخميس 27/يونيو/2019 - 09:38 ص
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مقادير مافن الجبن للفطور
- طحين : نصف كوب
- بيكنج بودر : نصف ملعقة صغيرة
- جبن الشيدر : ربع كوب (مبشور)
- لبن زبادي : ربع كوب
- الماء : ملعقة كبيرة
طريقة تحضير مافن الجبن للفطور
1. سخني الفرن على حرارة 350 درجة.
2. اخلطي الطخين مع البيكنج باودر والجبن المبشور واللبن والماء في وعاء حتى تتجانس المكونات.
3. صبي المزيج في صينية الكب كيك وأدخليها الفرن لمدة 20 دقيقة حتى تنضج وتتحمر.
4. قدميها ساخنة أو دافئة حسب الرغبة.
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