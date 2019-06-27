لحظة وصول السيسي اليابان للمشاركة في قمة العشرين "فيديو"

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عرضت رئاسة الجمهورية، مقطع فيديو يرصد لحظة وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى اليابان للمشاركة في قمة مجموعة العشرين المنعقدة في مدينة أوساكا اليابانية بمشاركة قادة دول العالم.



وجاءت توجيه الدعوة إلى مصر للمشاركة في حضور القمة استنادًا لمكانة مصر في أفريقيا، ورئاساتها للاتحاد الأفريقي.

