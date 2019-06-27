ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

لحظة وصول السيسي اليابان للمشاركة في قمة العشرين "فيديو"

الخميس 27/يونيو/2019 - 09:36 ص
لحظة وصول السيسي اليابان للمشاركة في قمة العشرين فيديو
لحظة الوصول
Advertisements
طباعة
هدى عبدالرازق
 
Advertisements
عرضت رئاسة الجمهورية، مقطع فيديو يرصد لحظة وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى اليابان للمشاركة في قمة مجموعة العشرين المنعقدة في مدينة أوساكا اليابانية بمشاركة قادة دول العالم.

وجاءت توجيه الدعوة إلى مصر للمشاركة في حضور القمة استنادًا لمكانة مصر في أفريقيا، ورئاساتها للاتحاد الأفريقي.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
مدغشقر
-
x
16:30
-
بوروندي
الجزائر
-
x
19:00
-
السنعال
كينيا
-
x
22:00
-
تنزانيا
بطولة كوبا أمريكا 2019
البرازيل
-
x
02:30
-
باراجواي